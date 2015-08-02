«صيف بلادي 2015» يستشرف مستقبل الابتكار

أكد خالد المدفع رئيس اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الوطني صيف بلادي 2015 الذي تنظمه وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة للعام التاسع على التوالي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أن اللجنة حرصت هذا العام على استشراف المستقبل من خلال رفع شعار المتعة والابتكار للبرنامج وأن يكون الابتكار في أولويات البرامج والأنشطة المقدمة للشباب وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى جعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات الست المقبلة.

وأوضح المدفع أن اختيار اللجنة شعار الابتكار كنهج لهذه الدورة جاء بناء على توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ليسهم في تشجيع الشباب من المشاركين والمشاركات بالبرنامج بمختلف فئاته العمرية لتعزيز توجهها نحو الابتكار سواء في البرنامج أو في حياتهم العلمية والعملية بعد ذلك، مما يعزز من مكانتهم في المستقبل القريب، في إطار جهود الدولة وتوجهِها نحو دعم وتطوير قطاع الشباب للارتقاء بممارساتهم للإسهام في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.

عن كثب

فقد قام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الوطني صيف بلادي 2015 بأولى الزيارات التفقدية المفاجئة لوفد اللجنة الذي يستمر حتى 22 من أغسطس الحالي ونائبه الدكتور حبيب غلوم المنسق العام، وناصر محمد الزعابي نائب المنسق العام وخالد الكعبي رئيس اللجنة المالية وراشد آل علي رئيس المراكز الشبابية وصلاح الحوسني رئيس المراكز المدرسية وعدد كبير من مديري المراكز ورؤساء الأقسام بالوزارة والهيئة ، حيث تفقد الوفد أنشطة وفعاليات مركز مدرسة الشهباء بالشارقة، واطلع الوفد على أنشطة المركز وشارك الوفد عشرات من المنتسبين للبرنامج ، وأشاد بالأنشطة والفعاليات المقدمة من الطلاب والذين وصل عددهم إلى نحو 200 طالب.

وقال المدفع إن الدورة التاسعة للبرنامج الوطني (صيف بلادي2015)، والذي انطلقت فعالياته مطلع هذا الأسبوع في 75 مركزا ثقافيا ورياضيا وشبابيا واجتماعيا ، حيث تم وضع استراتيجية تتناسب مع حجم البرنامج والنجاح الذي حققه على مدار الـ 8 أعوام السابقة والارتقاء بأنشطته التي تركز على الإبداع والابتكار والاكتشاف المبكر للمواهب المختلفة و الطاقات الإبداعية والعمل على تنميتها بشكل مستمر، وتوفير البيئة الملائمة والجاذبة لهم لممارسة هواياتهم وتعلم العديد من المهارات والأنشطة ودعم إسهامات الفتيات في أوجه النشاط الاجتماعي والثقافي لتحقيق دورهن في النهوض بالمجتمع.

ملتقى

تعرف 46 مشاركا من فئة الصغار من المنتسبين لملتقى الحمرية الصيفي والذي ينفذه نادي الحمرية ضمن فعاليات صيف بلادي للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومجلس الشارقة الرياضي على مختلف ما يضمه متحف الشارقة البحري خلال الزيارة التي قاموا بها ظهر أمس الأول.