"خليفة الإنسانية" ترسل 450 طنا من المواد الغذائية للشعب الصومالي

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة..بتقديم مساعدات غذائية للشعب الصومالي الشقيق .. وصلت إلى ميناء بوصاصو في شمال شرق الصومال..سفينة مساعدات تحمل 450 طنا من المواد الغذائية والتموينية لمد يد العون والتخفيف من معاناة الشعب الصومالي الشقيق.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية .. إن السفينة أبحرت قبل عدة أيام من ميناء دبي .. فيما تأتي تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير الاحتياجات الغذائية للشعب الصومالي الذي يعاني أوضاعًا إنسانية صعبة .. وشملت المساعدات 11 صنفا من المواد الغذائية الرئيسية.

وأشاد مسؤولون صوماليون بالعلاقات الطيبة بين بلادهم ودولة الإمارات العربية المتحدة معربين عن شكرهم و تقديرهم لصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لما تقدمه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية من دعم دائم للصومال في الجوانب كافة من أجل تخفيف معاناة الشعب الصومالي..مؤكدين أن دولة الإمارات لم تدخر جهدا في مساعدة الصومال وشعبه وكانت دوما السباقة في عمل الخير.

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