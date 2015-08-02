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وقف مدير بـ"تموين البحيرة" عن العمل لاتهامه ببيع البوتاجاز بالسوق السوداء

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وقف مدير بـ"تموين البحيرة" عن العمل لاتهامه ببيع البوتاجاز بالسوق السوداء وقف مدير بـ"تموين البحيرة" عن العمل لاتهامه ببيع البوتاجاز بالسوق السوداء
أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإيقاف مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين البحيرة، احتياطيا عن عمله لمدة ثلاثة أشهر، على ذمة التحقيق فى اتهامه بالتلاعب فى حصص أسطوانات البوتاجاز وبيعها فى السوق السوداء.

وكانت النيابه قد تلقت بلاغ وزير والتجارة الداخلية بشأن ما أسفرت عنه تحريات الرقابة الإدارية قبل المذكور من إخلاله بواجبات وظيفته والتلاعب فى حصص أسطوانات البوتاجاز الخاصة بالمستودعات وبيعها فى السوق السوداء ومجاملة بعض أصحاب المستودعات دونا" عن الآخرين، مما ترتب عليه عدم حصول العديد من المناطق على حصصها من الأسطوانات والإضرار بالمواطنين من مستحقى تلك الأسطوانات لصالح بعض تجار السوق السوداء.

كشفت التحقيقات التى باشرها محمود سمير رئيس النيابة الإدارية بدمنهور بإشراف المستشار محمد جلال مدير النيابة، أنه بسؤال كل من عضو هيئة الرقابة الإدارية وكبير مفتشى وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدا صحة ما ورد بتقرير الفحص.

وبعرض الأمر على المستشار رئيس الهيئة أمر بإيقاف المذكور احتياطيا" عن عمله لمدة ثلاثة أشهر مع التوجيه بسرعة الانتهاء من التحقيقات وتحديد مسئولية المذكور وغيره من المخالفين والتصرف فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

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مصر 365

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