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بالفيديو - شاهد هدفي المنتخب الأوليمبي في مشواره نحو البرازيل

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بالفيديو - شاهد هدفي المنتخب الأوليمبي في مشواره نحو البرازيل بالفيديو - شاهد هدفي المنتخب الأوليمبي في مشواره نحو البرازيل

سجل محمود كهربا هدفين في فوز الأوليمبي المصري خارج قواعده 2-1 على نظيره الأوغندي في مباراة العودة من المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وتأهل الفراعنة للبطولة المقامة في السنغال نوفمبر المقبل والتي يتأهل الثلاثة الأوائل بها لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل.

وكان منتخب مصر قد فاز ذهابا في الإسكندرية 4-0 قبل أن يكرر فوزه على أوغندا في ملعبها بهدفي لاعب الزمالك الجديد محمود كهربا.

وسجل لاعب إنبي السابق الهدف الأول من انفراد تام بالمرمي، ثم أضاف الثاني بعد تمريرة محمود تريزيجيه الذي استلم تمريرة بينية رائعة من رمضان صبحي في مساحة كبيرة بدفاع الفريق الأوغندي.

شاهد الهدفين

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فيديو اليوم السابع

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