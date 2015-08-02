أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبدع وتتألق في الغناء أغنية " إنت " -
أهداف مباراة شتوريل وبنفيكا فى إياب نصف نهائى كأس البرتغال 3/3 -
تشيلسي يجلد السيتي بهدفين في قمة «البريمير ليج» -
فيديو| يوفنتوس يخسر من نابولي ويضرب موعدًا مع لاتسو في نهائي الكأس -
هال سيتي يتخطى ميدلزبره برباعية -
«البريمير ليج»| آرسنال يدك وست هام بثلاثية.. وتوتنهام يواصل مطاردة تشيلسي -
شاهد.. لاعب نابولي يسجل هدف تاريخي في شباك يوفنتوس -
مساء dmc -أهم تصريحات الرئيس السيسي في لقاؤه مع مجموعة من المسئولين السياسيين والعسكريين بمقر إقامته -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ سيناء يفتتح المبنى الجديد لمجلس مدينة أبورديس

Google+ Print
أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأحد، أن إدارة الأزمات والمتابعات من أهم وأخطر الإدارات فى المحافظات ومجالس المدينة، وشدد المحافظ على الاهتمام بخدمة المواطنين وتذليل كل العقبات وطالب بالاهتمام بعمليات التجميل والتشجير.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ المبنى الجديد للوحدة المحلية لمدينة أبورديس بتكلفة 6 ملايين جنيه تنفيذ الهيئة الهندسية القوات المسلحة إدارة المياه وجهاز تعمير سيناء، يتكون المبنى من ثلاثة طوابق ويشمل قاعة لخدمة المواطنين وقاعة تكنولوجيا وفى مدخله لوحة بالفسيفساء تحمل وجوه بدوية والطبيعة السيناوية.

حضر الافتتاح اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى والمهندس عبد الرازق محمد خليل رئيس المدينة والمهندس محسن حامد مدير تعمير جنوب سيناء وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ومشايخ وعواقل البدو من أهالى المدينة.

واكتسى مبنى مجلس مدينة أبورديس بأعلام وقام المحافظ بجولة بالمدينة للمرور على بعض المشروعات التنموية والخدمية بتكلفة تتعدى 5 ملايين جنيه، حيث تفقد فودة الإسكان الجديد والمخبز الآلى.

وعقد المحافظ لقاء مع مشايخ وعقلاء البدو من أهل المدينة لمعرفة أهم متطلباتهم.

جدير بالذكر أن مدينة أبورديس تشهد عرسا تاريخياً مثل باقى مدن المحافظة مع اقتراب حفل افتتاح قناة السويس الجديدة المقررة الخميس المقبل، وتم تعليق إعلام وبانرات خاصة بنصر وقناة السويس على مجلس المدينة والميادين الرئيسية للمشاركة فى الاحتفالات.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»