بالصور.. محافظ سيناء يفتتح المبنى الجديد لمجلس مدينة أبورديس

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأحد، أن إدارة الأزمات والمتابعات من أهم وأخطر الإدارات فى المحافظات ومجالس المدينة، وشدد المحافظ على الاهتمام بخدمة المواطنين وتذليل كل العقبات وطالب بالاهتمام بعمليات التجميل والتشجير.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ المبنى الجديد للوحدة المحلية لمدينة أبورديس بتكلفة 6 ملايين جنيه تنفيذ الهيئة الهندسية القوات المسلحة إدارة المياه وجهاز تعمير سيناء، يتكون المبنى من ثلاثة طوابق ويشمل قاعة لخدمة المواطنين وقاعة تكنولوجيا وفى مدخله لوحة بالفسيفساء تحمل وجوه بدوية والطبيعة السيناوية.

حضر الافتتاح اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى والمهندس عبد الرازق محمد خليل رئيس المدينة والمهندس محسن حامد مدير تعمير جنوب سيناء وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ومشايخ وعواقل البدو من أهالى المدينة.

واكتسى مبنى مجلس مدينة أبورديس بأعلام مصر وقام المحافظ بجولة بالمدينة للمرور على بعض المشروعات التنموية والخدمية بتكلفة تتعدى 5 ملايين جنيه، حيث تفقد فودة الإسكان الجديد والمخبز الآلى.

وعقد المحافظ لقاء مع مشايخ وعقلاء البدو من أهل المدينة لمعرفة أهم متطلباتهم.

جدير بالذكر أن مدينة أبورديس تشهد عرسا تاريخياً مثل باقى مدن المحافظة مع اقتراب حفل افتتاح قناة السويس الجديدة المقررة الخميس المقبل، وتم تعليق إعلام وبانرات خاصة بنصر وقناة السويس على مجلس المدينة والميادين الرئيسية للمشاركة فى الاحتفالات.

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