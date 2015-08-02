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وزير دفاع إسرائيل يصدر أمر اعتقال للمتورطين فى إحراق رضيع فلسطينى

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وزير دفاع إسرائيل يصدر أمر اعتقال للمتورطين فى إحراق رضيع فلسطينى وزير دفاع إسرائيل يصدر أمر اعتقال للمتورطين فى إحراق رضيع فلسطينى
ذكرت تقارير إسرائيلية اليوم الأحد أن وزير الدفاع موشيه يعالون كلف الأجهزة الأمنية بإصدار أوامر اعتقال إدارية بحق المشتبه فى تورطهم فى الاعتداء بإضرام النار فى قرية دوما الفلسطينية أول من أمس الجمعة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر أمنى كبير القول إن "الأجهزة الأمنية المختصة مصممة على اكتشاف مرتكبى هذا الاعتداء .. ولا مجال للتعامل مع المشتبه فيهم بارتكاب ممارسات تدفيع الثمن إلا على غرار التعامل مع الفلسطينيين الذين يشتبه فى ضلوعهم فى اعتداءات إرهابية".

وكان رضيع فلسطينى لقى حتفه حرقا وأصيب والداه وشقيقه فجر الجمعة جراء إحراق مستوطنين إسرائيليين منزلهم فى نابلس شمال الضفة الغربية.

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