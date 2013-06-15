وفاة محاور الأدباء "طارق حبيب" والجنازة من "رابعة العدوية" اليوم

كتب : خالد جمال منذ 14 دقيقة

توفى الإعلامي طارق حبيب، مقدم البرامج بالتليفزيون المصري قديما، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 77 عاما.

وقال قاسم محمد، زوج ابنة الإعلامي الراحل، لـ"الوطن، "إنه لم يكن مصاب بأي أمراض خطيرة، والجنازة تشيع، بعد صلاة ظهر اليوم السبت، من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء حتى الآن".

وكان طارق حبيب قد بدأ العمل في التلفزيون المصري منذ عام 1970، وقدم أول برنامج جماهيري له "اثنين على الهوى"، وتميز الإعلامي الراحل في تسجيل أول لقاءات مع الأدباء الكبار، وفي مقدمتهم طه حسين، ونجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم.

واستضاف عدد كبير من الممثلين، والمغنين، والملحنين والكتاب، وعلى رأسهم الموسيقار محمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش، ومحمود المليجى، وحسين فهمى، ومحمود ياسين، ومن الساسة الملكة ناريمان، وعدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة.