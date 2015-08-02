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لتفادى التينيا الملونة نشف جلدك جيدا عقب الاستحمام

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لتفادى التينيا الملونة نشف جلدك جيدا عقب الاستحمام لتفادى التينيا الملونة نشف جلدك جيدا عقب الاستحمام
التينيا الملونة أحد الأمراض الجلدية التى تصيب الجلد نتيجة تعرضه لعدوى ونشاط بعض الفطريات.

حول ذلك يقول الدكتور أمين عامر أستاذ أمراض الجلدية تجميل الجلد بجامعة الزقازيق، إن كثير من الأشخاص لا يقومون بتنشيف جلدهم جيدا عقب استعمال المياة أو الاستحمام، مما يزيد من فرص نشاط الفطريات الجلدية والتى تتسب فى إصابتهم بالتنيا الملونة."

ويستكمل د. أمين، قائلا: "التنيا الملونة تظهر فى صورة تغير بلون الجلد فى مناطق مختلفة من الجسم، مثل الصدر والرقبة وأعلى الكتف والظهر، نظرا لأنهم أكثر المناطق التى تنشط فيها الفطريات، نتيجة لطبيعتهم الرطبة أغلب الأوقات".

ويتابع د. أمين قائلا: "يجب على الأشخاص الاهتمام بنتشيف جلدهم جيدا عقب تعرضه للبلل، لحمايته من الإصابة بالتنيا الملونة، وفى حالة ملاحظة حدوث تغير بلون الجلد مع حكة، بضرورة الذهاب للطبيب لأجراء الكشف الأكلينى لمعرفة السبب، وفى حالة التأكد من الإصابة بالتنيا الملونة، يتم وصف بعض الدهانات ضد الفطريات وأيضا بعض الدهانات التى تعمل على ترطيب لجلد لتقليل الحكة، مع الحرص على استعمال شامبوهات وليسون ضد الفطريات".

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مصر 365