عايزة ابنك سمباتيك.. خطوات ونصائح توصلك لهدفك

تشكو بعض الأمهات من بدانة أطفالها، سواء بإصابتهم بسمنة كاملة وموزعة على أجزاء الجسم كافة، أو التى التى تتموضع فى أمكان بعينها، كالأرداف والبطن، أو الذراعين، أو فى منطقة الصدر.

الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى رعاية الأطفال بمستشفى أبو الريش، أكد على أن النظام الغذائى للعائلة ككل، يتحكم بشكل كبير فى النظام وزن ورشاقة جسم الطفل بشكل خاص، ويجعله عرضة إما لسمنة مفرطة، أو لرشاقة وحيوية.

>وتابع محمد موضحا أنه على الأم اتباع خطوات جادة وصارمة فى وضع برامج وأنظمة غذائية للطفل، وبدنية، وأخرى حياتية، تصبح قاعدة حياتية لا يبرحها الطفل مهما حدث، حتى خلال العزومات والخروجات والنزهات:

- توقفى عن تدليل طفلك وكونى صارمة فى تناوله للطعام الصحى لا غير

>- ابتعدى عن إطعامه الحلوى الجاهزة المليئة بالسكريات الضارة، ومكسبات الطعم واللون والرائحة

>- زيدى من ساعات المشى والجرى اليومية والأسبوعية، واصطحبى طفلك معك

>- اهتمى بتناول وجبات منزلية مكونة من الخضراوات الورقية والخبز الأسمر وقطع البروتين المفيدة، كالدجاج المشوى أو البيض

>- قدمى له وجبات كثيرة على مدار اليوم بما فيها وقت المدرسة، ولكن بكميات محدودة، واجعليه يعتاد هذا النظام

>-لا تكافئيه بالحلوى أو الشيكولاته، اجعلى مكافئاته خارج نطاق الطعام

>- امنعيه من شرب المياه الغازية بأنواعها

>- اهتمى بتزيين طعامه وقدميه بشكل مبتكر

>- زينى طعامه بالخضراوات بأنواعها وزيدى من ألوان طعامه، اجذبى نظره وشهيته

>- على الأسرة بكامل أفرادها أن تعتاد نظام غذائى صحى، كى يكون الطفل خير مقلد لهم

>- الفاكهة مكون أساسى ليوم طفلك، وبين الوجبات وقبلها أفضل أوقات تناوله لها