للنساء: لو بتعانى من تكيسات المبيض أعرفى أسبابها وطرق علاجها

تكيسات المبيض من الأمراض الشائعة بين النساء، وقد ارتفعت نسب الإصابة بهذا المرض فى السنوات الأخيرة.

الدكتور صلاح سند أستاذ أمراض النساء والولادة يقدم فى السطور التالية أهم أعراض تكيسات المبيض وأسباب الإصابة بها وطرق علاجها.

الأعراض المصاحبة لتكيسات المبيض

يعد اضطراب الدورة الشهرية وتأخر الحمل، وظهور الشعر بكثافة فى بعض مناطق الجسم اهمها البطن والوجه، وزيادة الوزن، من أهم الأعراض التى تشير إلى الإصابة بتكيسات المبيض تبعا لرأى سند.

أسباب الإصابة بتكيسات المبيض

يؤكد صلاح سند ان أسباب الإصابة بهذا المرض لا يمكن تحديدها بوضوح، إلا أن أغلب الدراسات التى أجريت بشأنه، أكدت أن تكيسات المبيض من الأمراض الوراثية، وبالتالى تلعب العوامل الوراثية عاملا مؤثرا فى فرص الإصابة بهذا المرض.

طرق تشخيص تكيسات المبيض

هناك وسيلتين للتمكن من تشخيص تكيسات المبيض، وهما تبعا لرأى سند التحاليل المعملية لنسب بعض الهرمونات بالجسم والموجات الصوتية" السونار".

طرق علاج تكيسات المبيض

تبعا لراى سند فإن وسائل علاج تكيسات المبيض تختلف تبعا للعرض المصاحب لها، فقبل الزواج يتم علاج الأعراض مثل نمو الشعر الزائد بالعلاجات الهرمونية، فى حين تعالج زيادة الوزن بالأدوية التى تساعد على تنظيم نسبة السكر بالدم، وبعد الزواج نبدأ فى علاج مشكلة اضطراب عملية التبويض، والتى تختلف من حالة الى أخرى تبعا لحجم التكيسات.