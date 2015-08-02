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لجان التنسيق السورية تنسحب رسميا من الائتلاف الوطنى للمعارضة

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لجان التنسيق السورية تنسحب رسميا من الائتلاف الوطنى للمعارضة لجان التنسيق السورية تنسحب رسميا من الائتلاف الوطنى للمعارضة
أعلنت لجان التنسيق المحلية فى سوريا، أحد المكونات الرئيسية فى المعارضة، انسحابها رسميا من "الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة" بسبب صراعات داخلية على المكاسب والأهداف الشخصية لبعض المنتمين للائتلاف.

وقالت لجان التنسيق - فى بيان لها أوردته قناة (العربية الحدث) اليوم الأحد - إنها "قررت الانسحاب رسميا من الائتلاف، بعد أن كانت علقت مشاركتها فى أى من فعالياته منذ نهاية العام الماضى ".

كما اتهمت اللجان الائتلاف بـ"اعتماد آليات لم تأخذ أى منحى مؤسساتى فى العمل، واعتمدت بدلا من ذلك على التكتلات المرتبطة بعوامل وقوى خارجية، كانت السبب الأهم فى صراعات داخلية على المكاسب والأهداف الشخصية لبعض المنتمين للائتلاف".

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