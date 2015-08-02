أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبدع وتتألق في الغناء أغنية " إنت " -
أهداف مباراة شتوريل وبنفيكا فى إياب نصف نهائى كأس البرتغال 3/3 -
تشيلسي يجلد السيتي بهدفين في قمة «البريمير ليج» -
فيديو| يوفنتوس يخسر من نابولي ويضرب موعدًا مع لاتسو في نهائي الكأس -
هال سيتي يتخطى ميدلزبره برباعية -
«البريمير ليج»| آرسنال يدك وست هام بثلاثية.. وتوتنهام يواصل مطاردة تشيلسي -
شاهد.. لاعب نابولي يسجل هدف تاريخي في شباك يوفنتوس -
مساء dmc -أهم تصريحات الرئيس السيسي في لقاؤه مع مجموعة من المسئولين السياسيين والعسكريين بمقر إقامته -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محرقة مستشفى كفر الشيخ تثير غضب الأهالى وتعرضهم للأمراض

Google+ Print
تعالت صيحات أهالى مدينة كفر الشيخ والمناطق المجاورة للمستشفى العام لتضررهم من محرقة مستشفى كفر الشيخ التى تؤذى أهالى منطقة الأوقاف وتقسيم المحافظة ومنطقة ميت علوان وعدد من التقسيمات القريبة من المستشفى.

وطالب الأهالى بنقل المحرقة لمكان آخر حفاظا على الأهالى قاطنى تلك المناطق القريبة من المستشفى.

وقال عمر النجار من أهالى كفر الشيخ إن دخان محرقة المستشفى العام يؤذى الأهالى وخاصة الأطفال فالمحرقة يتم فيها حرق بقايا الأدوية ومخلفات المستشفى وحرقها يسبب كارثة بيئية، لذا نطالب بنقل المحرقة من مكانها لمكان آخر أو محاولة وضع فلتر لتنقية الدخان المتصاعد كلما تم حرق المخالفات.

وأضاف محمد عريف "من أهالى كفر الشيخ"، حسبنا الله ونعم الوكيل أصبتونا بالمرض بسب المحرقة أين المسئولين عن الصحة ؟وأين المسئولين بالمحافظة ؟لماذا يصمتون على تلك الكارثة البيئية؟، لذا نطالب بنقل المحرقة من مكانها لمكان آخر؟؟.

تصاعد الدخان من محرقة المستشفى -اليوم السابع -8 -2015
>

تصاعد الدخان من محرقة المستشفى

المحرقة ومطالب بنقلها -اليوم السابع -8 -2015
>

المحرقة ومطالب بنقلها

المحرقة تؤذى الأهالى -اليوم السابع -8 -2015
>

المحرقة تؤذى الأهالى

مطالب المسئولين بالصحة بنقل المحرقة -اليوم السابع -8 -2015
>

مطالب المسئولين بالصحة بنقل المحرقة

الدخان يؤذى الأهالى -اليوم السابع -8 -2015
>

الدخان يؤذى الأهالى

المحرقة تؤذى المارة -اليوم السابع -8 -2015
>

المحرقة تؤذى المارة

المناطق السكنية حول المحرقة -اليوم السابع -8 -2015
>

المناطق السكنية حول المحرقة


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365