بالصور.. محرقة مستشفى كفر الشيخ تثير غضب الأهالى وتعرضهم للأمراض

تعالت صيحات أهالى مدينة كفر الشيخ والمناطق المجاورة للمستشفى العام لتضررهم من محرقة مستشفى كفر الشيخ التى تؤذى أهالى منطقة الأوقاف وتقسيم المحافظة ومنطقة ميت علوان وعدد من التقسيمات القريبة من المستشفى.

وطالب الأهالى بنقل المحرقة لمكان آخر حفاظا على الأهالى قاطنى تلك المناطق القريبة من المستشفى.

وقال عمر النجار من أهالى كفر الشيخ إن دخان محرقة المستشفى العام يؤذى الأهالى وخاصة الأطفال فالمحرقة يتم فيها حرق بقايا الأدوية ومخلفات المستشفى وحرقها يسبب كارثة بيئية، لذا نطالب بنقل المحرقة من مكانها لمكان آخر أو محاولة وضع فلتر لتنقية الدخان المتصاعد كلما تم حرق المخالفات.

وأضاف محمد عريف "من أهالى كفر الشيخ"، حسبنا الله ونعم الوكيل أصبتونا بالمرض بسب المحرقة أين المسئولين عن الصحة ؟وأين المسئولين بالمحافظة ؟لماذا يصمتون على تلك الكارثة البيئية؟، لذا نطالب بنقل المحرقة من مكانها لمكان آخر؟؟.



>

تصاعد الدخان من محرقة المستشفى



>

المحرقة ومطالب بنقلها



>

المحرقة تؤذى الأهالى



>

مطالب المسئولين بالصحة بنقل المحرقة



>

الدخان يؤذى الأهالى



>

المحرقة تؤذى المارة



>

المناطق السكنية حول المحرقة