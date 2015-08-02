"وفد الغربية" يدشن فعاليات احتفالية بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة

أعلن حزب الوفد بالغربية، مشاركته الرسمية فى الاحتفالات الشعبية بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، من خلال فتح المقرات بالمحافظة لاستقبال الجماهير، وإقامة منصة رئيسية فى شارع البحر بمدينة طنطا، بالإضافة لسيارات تجوب القرى بالأغانى الوطنية.

وصرح ناصر العيارى، المتحدث الإعلامى للوفد بالغربية، بأن هيئة مكتب الوفد بالغربية عقدت اجتماعًا طارئًا مساء أمس السبت، لبحث الاستعداد لاحتفال قناة السويس الجديدة، وتم الاتفاق على تدشين فعاليات احتفالية فى مراكز المحافظة.

وأكد عادل بكار، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الغربية، أن الوفد سوف يشارك رسميًا الشعب المصرى، وطالب بخروج يوم الاحتفال بالصورة اللائقة بمصر وكيان الوفد، وكلف رؤساء اللجان الفرعية بفتح المقرات أمام جموع المواطنين للمشاركة فى هذا الحدث العظيم.

محمد السودانى السكرتير العام للوفد بالغربية، قال إن الوفديين سيشاركون بكل قوة فى هذا اليوم التاريخى، من خلال منصة الوفد التى ستقام بشارع البحر فى مدينة طنطا، كما سيقوم الحزب بتعليق لافتات فى مداخل المدن والقرى.