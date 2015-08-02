بالصور.. المنيا تتزين بالأعلام احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة

بدأت محافظة المنيا احتفالاتها استعدادا لافتتاح قناة السويس الجديدة حيث تم نشر الأعلام على أعمدة الإنارة والمصالح الحكوميه والهيئات بالإضافة إلى اللوحات المضيئه والتى تم تركيبها على طول كورنيش النيل، وتعليق علم مصر على الهضبة الموجودة بمدخل مدينة المنيا، والذى يبلغ طوله حوالى ٢٥ مترا تقريبا بارتفاع الهضبة.

فيما تلاحظ قيام المحافظة بوضع ملصقات تحمل علم مصر على أعمدة الإنارة بمدينة المنيا الجديدة التى تخلو إلى الآن من الأعلام والبانارت أو اللافتات المضيئة.

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