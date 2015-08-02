بالصور.. تكريم لاعب معاق شارك فى بطولة غزل المحلة الدولية للشطرنج

شهد الحفل الختامى لبطولة غزل المحلة الدولية للشطرنج قيام محمد شحاتة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية بتكريم اللاعب سليم محروس لاعب نادى أسوان، والذى لم تمنعه إعاقته من المشاركة فى البطولة الدولية للشطرنج والتى استضافها نادى غزل المحلة.

وأبدى "شحاتة" سعادته بمشاركة لاعب من ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا على أن مصر لن تتقدم إلا بسواعد أبنائها جميعا مقدما الشكر للاعب سليم محروس على تحمله مشقة السفر من أسوان للمحلة من أجل المشاركة فى البطولة.



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اللاعب أثناء تكريمه



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محمد شحاتة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يكرم اللاعب



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أثناء تكريم اللاعب



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فرحة اللاعب أثناء تكريمه