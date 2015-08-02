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ضبط سائقين بحوزتهما أسلحة نارية فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالقليوبية

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ضبط سائقين بحوزتهما أسلحة نارية فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالقليوبية ضبط سائقين بحوزتهما أسلحة نارية فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالقليوبية
شهدت مدينة طوخ مشاجرة عنيفة بين سائقين استخدم فيها الأسلحة النارية، وتمت السيطرة على طرفى المشاجرة، وتحرر المحضر رقم 28925 إدارى مركز طوخ، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، وتبين للمقدم صلاح عبد الفتاح، رئيس مباحث مركز طوخ، حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية قرقشنده – دائرة المركز طرف أول "نادر ف" 26 سنة سائق، "محمد ا" 22 سنة سائق، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الجيرة ولهو الأطفال تطورت لمشاجرة قام خلالها الطرفان بإطلاق الأعيرة النارية لإرهاب الطرف الآخر.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن تحمل رقم 26561- E 14 و4 طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثانى سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم، واعترفوا بحيازة الأسلحة النارية بقصد الدفاع.

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مصر 365