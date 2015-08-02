1263 مركزاً انتخابياً موزعاً على 343 دائرة على مستوى المملكة

أوضح رئيس اللجنة التنفيذية والمتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني أن إجمالي عدد الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة يبلغ 343 دائرة وفقاً لقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات الذي صدر مؤخراً بتحديد عدد الدوائر والمقاعد الانتخابية للمجالس البلدية وفقا لفئات الأمانات والبلديات.

وأشار م.القحطاني إلى أن القرار الوزاري حدد 10 دوائر انتخابية لكل أمانة من أمانات (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، جدة بإجمالي 50 دائرة انتخابية لهذه الأمانات الخمس، في حين حدد القرار 8 دوائر انتخابية لأمانتي (الطائف، الأحساء) بإجمالي 16 دائرة انتخابية ليصل مجموع الدوائر الانتخابية في الأمانات السبع (66) دائرة انتخابية.

وأضاف م. القحطاني أن القرار الوزاري تضمن تحديد دائرة انتخابية واحدة لبقية الأمانات والبلديات، والتي تبلغ (277) أمانة وبلدية ليصل بذلك مجموع الدوائر الانتخابية إلى (343) دائرة انتخابية موزعة على (284) مجلساً بلدياً على مستوى المملكة وفقاً لفئات الأمانات والبلديات.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية أصدر قراراً بتحديد عدد الدوائر الانتخابية للأمانات والبلديات على مستوى المملكة وفقا لفئات الأمانات والبلديات.

كما تضمن القرار تحديد عدد المقاعد الانتخابية للمجالس البلدية وفقا لفئات الأمانات والبلديات، حيث أشار إلى تحديد عدد المقاعد الانتخابية للمجالس البلدية للأمانات الخمس الكبرى (الرياض، والعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، وجدة، والمنطقة الشرقية) بمقعدين انتخابين لكل دائرة انتخابية، ما يعني أن يكون عدد الأعضاء المنتخبين في كل مجلس من هذه المجالس البلدية (20) عضواً تعادل ثلثي الأعضاء على أن تعين الوزارة الثلث الباقي بواقع (10) أعضاء ليصبح إجمالي عدد مقاعد كل مجلس من تلك المجالس (30) مقعداً.

وتم تحديد عدد المقاعد الانتخابية للمجلس البلدي لكل دائرة انتخابية في أمانتي الطائف والأحساء بمقعدين انتخابين ما يعني أن يكون عدد الأعضاء المنتخبين في كل مجلس بلدي لأمانتي الطائف والأحساء (16) عضواً تعادل ثلثي الأعضاء على أن تعين الوزارة الثلث الباقي بواقع (8) أعضاء ليصبح إجمالي أعضاء كل مجلس منهما (24) عضواً.

ويذكر أن الفقرة الثانية من المادة العاشرة من لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية نصت على تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية على النحو الآتي:

- ثلاثون عضواً في كل من أمانات (الرياض، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، جدة، المنطقة الشرقية).

- أربعة وعشرون عضواً في أمانتي (الطائف، والأحساء).

-واحد وعشرون عضواً في بقية الأمانات.

- ثمانية عشر عضواً في البلديات من فئة (أ).

- خمسة عشر عضواً في البلديات من فئة (ب).

- اثنا عشر عضواً في البلديات من فئة (ج)

- تسعة أعضاء في البلديات من فئتي (د، ه).

من جهة أخرى، اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية 1263 مركزاً انتخابياً موزعة على 284 أمانة وبلدية على مستوي المملكة، وذلك خلال الدورة الثالثة من الانتخابات التي تبدأ أولى مراحلها في السابع من ذي القعدة المقبل بقيد الناخبين، كما اعتمدت اللجنة العامة 250 مركزاً انتخابياً احتياطيا موزعة على اللجان المحلية بكافة مناطق المملكة بحيث يتم فتحها مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب.

وسيرتفع عدد المراكز الانتخابية خلال الدورة الثالثة بنحو 511 مركزاً انتخابياً جديداً مقارنة مع عدد المراكز الانتخابية خلال الدورة الثانية والتي بلغت 752 مركزاً على مستوي المملكة أي بزيادة بلغت نسبتها نحو 68 بالمئة.

ونظراً للمستجدات الجديدة التي تشهدها الدورة الثالثة من الانتخابات بمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة فقد تم تخصيص الجزء الأكبر من المراكز الانتخابية الجديدة على مستوى المملكة للنساء حيث بلغ إجمالي عدد المراكز النسوية 424 مركزاً انتخابياً من إجمالي 511 مركزاً أي بنسبة بلغت 83 في المئة من إجمالي عدد المراكز الانتخابية الجديدة.