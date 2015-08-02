انطلاق فعاليات مهرجان «صيف ينبع 36» وسط حضور جماهيري كبير

بتنظيم مميز ووسط حضور جماهيري كبير ضم أهالي محافظة ينبع وزوارها، انطلقت بمنطقة الشرم السياحية بمحافظة ينبع فعاليات مهرجان صيف ينبع الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بينبع بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة من 14 إلى 30 من شهر شوال الجاري.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة التي حرص من خلالها المنظمون ان تتناسب مع مختلف شرائح وفئات المجتمع من داخل محافظة ينبع وخارجها، ابتداءً من اختيار موقع المهرجان الذي يمثل مكانة تاريخية تمثلت في استقبال المغفور له المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- لضيفه الملك فاروق الذي وصل بسفينته الشهيرة "المحروسة" للمنطقة، بالإضافة إلى انه موقع مميز لممارسة رياضة السباحة وغيرها من الرياضات البحرية.

هذا، وكان انطلاق فعاليات المهرجان قد شهد إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث لم تسع ساحات قصر المصمك زوار مهرجان صيف ينبع 36 في أول أيامه، بسبب الاعداد الكبيرة من الزوار الذين توافدوا على موقع الفعاليات، بالإضافة لزيارة شخصيات وقيادات من مختلف الدوائر الحكومية، وقال رئيس بلدية ينبع د. حاتم طه ان ما شاهده ولاحظه في اليوم الاول من المهرجان لم يكن متوقعاً، فتدفق الآلاف من سكان محافظة ينبع وزوارها كان واضحاً في مختلف أروقة وساحات موقع الفعاليات، مشيراً الى ان المهرجان نجح في جذب سياح الداخل بالتنظيم الجيد والاختيار الموفق للفعاليات والبرامج المتنوعة التي تلائم كل شرائح المجتمع.

من جهته، قال رئيس لجنة التنمية السياحية يوسف الوهيب ان سر نجاح هذا المهرجان في الفعاليات والبرامج المتميزة التي تم اختيارها بعناية لتلائم مختلف فئات المجتمع، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان المنظمة للمهرجان في سبيل اخراجه بهذا الشكل الرائع.

فيما شهدت فعاليات اليوم الأول العديد من الفقرات المتنوعة، حيث كان في مسرح الطفل المشهد واضحاً من خلال التواجد الكثيف للعائلات التي ملأت باحة المسرح والأماكن المحيطة به، وكان للتنوع في فقرات المسرح دور كبير في جذب الأطفال والعائلات والتي تضمنت فقرات ترفيهية ومسابقات قدمتها فرقة ترفيهية متخصصة، بالإضافة لنجم برنامج زد رصيدك المنشد سعد الشهراني الذي تفاعل معه الحضور كثيراً فيما قدمه من مسابقات وفقرات ممتعه.

تجدر الإشارة الى ان مهرجان صيف ينبع 36 يستمر حتى الثلاثين من شهر شوال الجاري، ويتضمن الكثير من الفقرات والفعاليات المتنوعة، بالإضافة للدورات التدريبية واللقاءات الشبابية والرحلات البحرية ورحلات الصيد والسفاري، ومن المتوقع أن يشهد خلال الايام القادم اقبال اكبر المتابعين لما يضم من فعاليات متميزه تم اختياره بعناية من قبل القائمين على تنظيم المهرجان هذا العام.