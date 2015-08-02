فيصل بن خالد يرعى فعاليات ليالي «محافظات عسير».. اليوم

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة فعاليات ليالي المحافظات مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا بالساحة الشعبية بمدينة أبها.

في الوقت الذي يواصل فيه زوار مدينة أبها قضاء إجازاتهم السنوية، مستمتعين بتنوع الفعاليات والأنشطة لمهرجان أبها يجمعنا، فيما يدخل المهرجان أسبوعه الثالث، وسط الأجواء الباردة التي تشهدها عسير كافة والتي تصل فيها درجة الحرارة إلى قرابة ال 15 درجة مئوية في مرتفعاتها.

فعاليات الأسبوع الثالث

تعد ليالي المحافظات والتي يرعاها الأمير فيصل بن خالد ويشارك بها كل من محافظة "تنومة، بلقرن، سراة عبيدة، أحد رفيدة، رجال ألمع، طريب"، من أهم فعاليات الأسبوع الثالث للمهرجان.

تقريرالأرصاد للأيام الخمسة: سماء غائمة وممطرة.. ودرجات الحرارة مابين 18 إلى 21 مئوية

سماء أبها تتزين بعروض الصوت والضوء والألعاب النارية.. وليالٍ مبهجة يشهدها الأسبوع الثالث

الباص السياحي ينقل 500 راكب عبر عشر رحلات يومياً.. يجوب مناطق الاصطياف ومعالم أبها

كما يشمل الأسبوع فعالية خيمة أبها الدعوية والتي انطلقت برامجها أمس السبت وتستمر لأسبوعين، وتضم: محاضرات للرجال والنساء، وخيمة الطفل، ومعرض المخدرات، وسباق التحمل، وسباق الفروسية، بالإضافة إلى معارض تثقيفية وعدد من المسابقات.. إلى جانب تواصل فعاليات وأنشطة متنزه السودة من خلال القرية التراثية بعروضها الفلكلورية المختلفة، ومرسم الفنان عوض زارب ومسرح الطفل والتسوق بمتنزه الملك عبدالعزيز، فضلا عن ملتقى السياحة المعرفية بمركز الملك فهد الثقافي، وعروض الضوء والصوت والألعاب النارية على ضفاف بحيرة السد، وفعالية الباص السياحي والذي ينقل الزوار بين العديد من المتنزهات، فضلاً عن ما تحويه المتنزهات الطبيعية في أبها مثل الحبلة والفرعاء ودلغان ومتنزه الأمير سلطان من البرامج التي تناسب الأسرة والشباب على حد سواء.

ولم تختصر الفعاليات فقط على مدينة أبها ومتنزهاتها السياحية، إنما تشهد محافظات المنطقة ووفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية إقامة العديد من الفعاليات والبرامج داخل المحافظات.

فعاليات وبرامج للأطفال

وقد خصص مهرجان أبها يجمعنا 1436 ه جزءا كبيرا من فعالياته وبرامجه للأطفال، مما انعكس على توافد العديد من المصطافين لمنطقة عسير بصبحة عوائلهم، بعدما تتبعوا برنامج فعاليات المهرجان قبل قدومهم، وتأكدوا بأنهم سيقضون أجمل أوقاتهم. ويوجد في كل موقع ركن خاص للأطفال، منها: مدن ألعاب، مطاعم سريعة، مسارح، مساحات رسم وتلوين، عروض سيرك، حدائق، مسابقات، بالإضافة إلى فعالية ألعاب الضوء والصوت والألعاب النارية التي تحظى بقبول الأطفال.

الباص السياحي

يتفاعل زوار وأهالي منطقة عسير مع "الباص السياحي"، مبدين إعجابهم به وما تحمله من فكر سياحي متطور. ويجوب "الباص السياحي" في كل يوم طُرقات مدينة أبها الحالمة، متنقلاً في عدد من المواقع السياحية داخل المدينة، وهي: الحزام، وممشى الضباب، والجبل الأخضر، وقرية المفتاحة، بالإضافة إلى وسط مدينة أبها.

وبيّن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة أمين عام مجلس التنمية السياحية: "أن الباص ينقل ما يقارب 500 راكب عبر 10 رحلات يومياً، منذ بداية موسم الصيف".

الألعاب النارية

وتتزين سماء مدينة أبها بعروض الصوت والضوء والألعاب النارية يوميا من على حديقة بحيرة السد، ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا.

وتستمر العروض التي تنفذها إحدى الشركات العالمية ٤٠ يوما، يتخللها أوبريت "الحزم" ومسابقات ثقافية للأطفال وعروض بهلوانية، تقوم بها إحدى أهم الفرق الصينية، وأيضاً نوافير مائية، وعروض الصور الوطنية والبيئة على امتداد ٣٠٠ متر على سد أبها.

وأوضح مدير عام الشركة الوطنية السياحية "سياحية" المهندس صالح قدح: "أن الفعاليات تحظى باهتمام الزوار للمنطقة كبارا وصغارا، ويقبل على مشاهدتها الآلاف يوميا على مدرج بحيرة السد الذي يستوعب أماكن جلوس لحوالي ٢٠٠٠ شخص، تتوفر بجانبها حديقة أبها الترفيهية القريبة".

وأضاف: "وهي من الفعاليات التي تميز منطقة عسير على امتداد سنوات طويلة، وهي تحظى برعاية مجلس التنمية السياحي بالمنطقة برئاسة أمير المنطقة رئيس المجلس الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز".

زخات المطر تصافح زوار عسير

وقد تزاملت تلك الفعاليات والبرامج السياحية مع أجواء ربيعية ممطرة عاشتها منطقة عسير اليومين الماضيين، شهدت خلالها العديد من متنزهاتها زخات من المطر مع تدني في درجات الحرارة، منها متنزه: الأمير سلطان، والفرعا، والحبلة، مما رسمت البسمة والمتعة على محيا زوار المنطقة الذين اكتظت بهم الطرقات الموصلة لتلك المواقع، للاستمتاع بتلك الأجواء.

فيما عاشت المتنزهات الواقعة على مرتفعات عسير كمتنزه السودة غربي أبها ومتنزه السحاب في بني مازن أجواء باردة، تحيطها الكتل الضبابية. وتوقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الأسبوعي للخمسة الأيام القادمة عن مدينة أبها هطول أمطار رعدية، مع تفاوت في درجات الحرارة الصغرى مابين 18 إلى 21 درجة مئوية.