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«صيفك أحلى» بجامعة «المؤسس» ينطلق بفعاليات تطوعية وثقافية وترفيهية

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«صيفك أحلى» بجامعة «المؤسس» ينطلق بفعاليات تطوعية وثقافية وترفيهية «صيفك أحلى» بجامعة «المؤسس» ينطلق بفعاليات تطوعية وثقافية وترفيهية
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د. أحمد يلتقي الطلاب المشاركين بالبرنامج

جدة - ياسر الجاروشة

    اطلقت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز برنامج "صيفك أحلى 36" الذي يشمل عددا من الفعاليات والأنشطة الطلابية المتنوعة، بهدف ملء فراغ الطلاب خلال إجازتهم الصيفية، ويستمر حتى 30 من شوال 1436ه. ويقدم البرنامج عددا من الدورات التدريبية التي تستهدف بناء الشخصية واكسابها خبرات ومهارات وهي دورة "التفكير الإبداعي"، ودورة "مهارات الاتصال الفعال"، ودورة "مهارات الإقناع" كما يشمل برنامج "كيف تدير فريقاً تطوعياً"، وامسيات ثقافية عن تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتعميق الهوية الإسلامية والوطنية، إضافة إلى عدد من الزيارات الترفيهية داخل مدينة جدة، وبرنامج السباحة. وأوضح عميد شؤون الطلاب المكلف د. أحمد بن عبدالله الغامدي أن العمادة تحرص على تنظيم البرنامج الصيفي "صيفك أحلى" سنوياً بهدف ملء فراغ الطلاب خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالفائدة والنفع، وذلك من خلال تنوع الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والمهارية بغية استقطاب أكبر شريحة طلابية. من جانبه، بين مدير البرنامج الصيفي "صيفك أحلى 36" مفرح الجابري أن البرنامج هذا العام يشمل فعاليات متنوعة ومثيرة للطلاب، داعياً في الوقت عينه عموم الطلاب إلى المشاركة والاستفادة من فعاليات وأنشطة البرنامج الصيفي الذي تختتم فعالياته في 30/10/1436ه.

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