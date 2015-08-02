الصحة : إعدام 886 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال ستة أشهر بدءً من يناير ٢٠١٥

قام القطاع الوقائي بوزارة الصحة بالعديد من الحملات الدورية المكثفة على مصانع المنشآت الغذائية ( مصانع ، فنادق ، مطاعم ، سوبر ماركت ، كافتريات ، ….. ) فى جميع محافظات الجمهورية وقد أسفرت حملات المرور على 109196 منشآة للمواد الغذائية و 15364 من أماكن التجمعات مثل المدارس والمستشفيات والمدن الجامعية عن تحرير 58925 محضر حيال المخالفات التى وجدت وتم سحب 181040 عينة ، وتم المرور على 422075 مشتغل بالاغذية، و 37018 من الباعة الجائلين.

كما تم إعدام 885 طن و991 كيلو جرام وإعدام حوالى 56 ألف لتر من المنتجات الغذائية الغير صالحة للأستهلاك الآدمى وكانت محافظة الشرقية أعلى المحافظات فى كميات الأغذية المتنوعة التى تم إعدامها بكمية 289 طن تليها محافظة القليوبية بإعدام 188 طن ونصف، وتم التوصية للاجهزة المحلية بالمحافظات بإتخاذ الإجراءات لأيقاف تشغيل 6675 منشآة منهم

> ، و1695 منشآة فى محافظة الدقهلية و945 منشآة فى محافظة الجيزة.

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة إلتزام العاملين فى مجال الأغذية بضرورة الإلتزام بكافة الإشتراطات الصحية وخلوهم من الامراض المعدية والإهتمام بالنظافة العامة والشخصية , كما تؤكد الوزارة على إستمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وإذ تهيب وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين بعدم شراء منتجات غذائية مجهولة المصدر والتأكد من تاريخ الصلاحية وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة.

كما تهيب وزارة الصحة بالمواطنين على ضرورة غسل الايدى جيداً واستعمال المياه المأمونة ، والفصل بين الطعام النيئ والطعام المطبوخ ، وطبخ الطعام طبخاً جيداً ، والحفاظ على ابقاء الطعام فى درجة حرارة مأمونة .