الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى ينطلق اليوم.. والإرهاب يتصدر المباحثات

تنطلق صباح اليوم الأحد من مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، جلسات الحوار الاستراتيجى بين مصر وأمريكا بجلسة افتتاحية لسامح شكرى وزير الخارجية ونظيره الأمريكى جون كيرى، وبحضور ممثلين رفيعى المستوى لكل الوزارات والإدارات المعنية بالعلاقات المصرية الأمريكية بكافة جوانبها، حيث سيشارك ممثلون لوزارات مثل التعاون الدولى والصناعة والاستثمار والتجارة والدفاع والتعليم وكل ما هو معنى بالعلاقات بين البلدين.

وتعقب الجلسة الافتتاحية، اجتماعات للجنتين تعملان بالتوازى للبحث فى المسائل الفنية، وسيستمر فى هذا الوقت الحوار السياسى بين وزيرى الخارجية، ويتناول القضايا الإقليمية والدولية مثل الإرهاب والاتفاق النووى الإيرانى، وتوسعة مجلس الأمن والأوضاع فى ليبيا واليمن والعراق وسوريا والأوضاع فى القارة الإفريقية بشكل عام، وسيتم تناول كل ذلك بشكل مفصل بين الوزيرين.

وبعد ساعات من عمل اللجنتين سيرفعان تقريرهما فى نفس اليوم إلى وزيرى الخارجية، لتنعقد اللجنة العامة مرة أخرى بكامل هيئتها ويتم اعتماد التوصيات ثم سيُعقد مؤتمر صحفى للوزيرين لإعلان النتائج.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن قضايا مكافحة الإرهاب داخل مصر وفى المنطقة وتأمين المصالح الأمريكية بالمنطقة والتعاون الاستراتيجى بين البلدين ستكون حاضرة بقوة على كافة الملفات.

ومن المنتظر أن يتم اتخاذ قرار مصرى أمريكى بدورية انعقاد الحوار الاستراتيجى بينهما لضمان استمرار التشاور والتعاون فى كافة القضايا حتى لايتعرض مرة أخرى للتوقف مثلما حدث قبل ذلك، حيث تأتى هذه الجلسات بعد توقف دام 15 عاما.

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