لجان التنسيق المحلية تنسحب من ائتلاف المعارضة السورية

أعلنت "لجان التنسيق المحلية فى سوريا"، احد المكونات الرئيسية فى المعارضة السورية فى المنفى، السبت انسحابها رسميا من "الائتلاف الوطنى لقوى الثورة و المعارضة" بسبب "صراعات داخلية على المكاسب والأهداف الشخصية لبعض المنتمين للائتلاف".

وقالت لجان التنسيق فى كتاب الى الائتلاف انها "قررت الانسحاب رسميا من الائتلاف، بعد أن كانت علقت مشاركتها فى أى من فعالياته منذ نهاية العام الفائت".

كما اتهمت اللجان الائتلاف باعتماد "آليات لم تأخذ أى منحى مؤسساتى فى العمل، واعتمدت بدلا من ذلك على التكتلات المرتبطة بعوامل وقوى خارجية، كانت السبب الأهم فى نشوء صراعات داخلية على المكاسب والأهداف الشخصية لبعض المنتمين للائتلاف".