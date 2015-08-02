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المؤتمر الوطنى الليبى يتمسك بالنظر فى تعديلات مقترحه على مسودة الحوار

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المؤتمر الوطنى الليبى يتمسك بالنظر فى تعديلات مقترحه على مسودة الحوار المؤتمر الوطنى الليبى يتمسك بالنظر فى تعديلات مقترحه على مسودة الحوار
أعلن المؤتمر الوطنى العام الليبى "المنتهية ولايته"، تمسكه بـ"ضرورة النظر فى التعديلات التى يقترحها على مسودة اتفاق ترعاه الأمم المتحدة حول عملية السلام فى ليبيا قبل العودة للمشاركة فى الحوار".

وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطنى العام فى مؤتمر صحفى الليلة الماضية إن "المؤتمر عازم على المضى بالحوار ضمن المعايير التى كنا نتحدث عنها".

وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا "ستتصل بنا فى الأيام المقبلة لتقدم طرحا جديدا يساعد فى الاستمرار بالحوار عبر النظر فى الملاحظات التى يرى المؤتمر ضرورة بحثها لتحقيق توازن".
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