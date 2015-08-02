بالصور: عائلة بوبي كريستينا براون في وداعها الأخير

إجتمعت يوم السبت عائلة Bobbi Kristina Brown في Murray Brothers Funeral Home بولاية جورجيا الأمريكية، من أجل إلقاء تحية الوداع الأخيرة على Bobbi إبنة الـ 22 سنة، التي رحلت في ظروف غامضة وغير واضحة تماماً.

دموع Bobby Brown والد Bobbi Kristina وخالتها Pat Houston وباقي أفراد العائلة كانت كفيلة بنقل شعورهم، في هذه المناسبة الأليمة بكل معنى الكلمة.

كذلك لم تغب النجمة الراحلة Whitney Houston عن جنازة إبنتها، بل كانت على لسان كل الحاضرين، خصوصاً وانBobbi واجهت نفس مصيرها وغابت عن محبيها في ظروف غامضة كالتي رافقت رحيل والدتها في العام 2012.

وكما ذكرنا سابقاً، لم يحضر Nick Gordon جنازة حبيبته ولم يتمكن من وداعها للمرة الأخيرة، لأن عائلة Brown منعته من ذلك، لإعتباره المتهم الأول في وفاة Bobbi.

يشار إلى أن العائلة ستقيم يوم الإثنين لـ Brown وداعاً خاصاً في Fairview Cemetery بولاية نيوجيرسي، كما ستدفن الراحلة إلى جانب والدتها Whitney.