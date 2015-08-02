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خضيرا يغيب عن يوفنتوس في السوبر الإيطالي

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خضيرا يغيب عن يوفنتوس في السوبر الإيطالي خضيرا يغيب عن يوفنتوس في السوبر الإيطالي

(إفي): تعرض لاعب الوسط الألماني سامي خضيرا، الذي انتقل هذا الصيف إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد، لإصابة خلال مباراة فريقه الإيطالي أمام مضيفه مارسيليا الفرنسي الودية والتي انتهت بخسارة البيانكونيري بهدفين دون رد.

وأصيب خضيرة في الدقيقة 23 في فخذه الأيمن بعد انطلاقة بالكرة، ليسقط على الأرض ويغادر بعدها الملعب على محفة، وعلامات الألم ظاهرة على وجهه.

وعقب نهاية اللقاء، الذي سجل هدفيه لمارسيليا كل من رومان أليساندريني والمغربي عبد العزيز برادة، قال مدرب السيدة العجوز بطل الدوري والكأس، ماسيميليانو أليجري، إن خضيرة لن يشارك في مباراة كأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو يوم 8 أغسطس الجاري والتي ستقام في شنجهاي بالصين.

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