"الداخلية" تضبط 500 مركب نيلى مخالف للشروط بعد حادث الوراق

أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن شرطة المسطحات المائية شنت عدداً من الحملات الأمنية التى استهدفت المراكب النيلية غير المرخصة بعد حادث غرق مركب الوراق، حيث تم ضبط نحو 500 مركب على مدار الأيام الماضية مخالفة للشروط.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن معظم المراكب المضبوطة غير مرخصة ولا تحمل أدوات إنقاذ أو أنوار، والسائقين غير مدربين، فضلاً عن أن بعضها متهالك ولا تصلح للإبحار من الأساس.

مفاجآت جديدة فى تحقيقات حادث غرق مركب الوراق.. تقرير اللجنة الثلاثية: الصندل والمركب لا يصلحان للملاحة.. وموظف الهويس بحارا وليس مهندسا.. واستدعاء رئيس هيئة النقل النهرى السابق ومدير التشغيل