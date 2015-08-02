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"الداخلية" تضبط 500 مركب نيلى مخالف للشروط بعد حادث الوراق

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"الداخلية" تضبط 500 مركب نيلى مخالف للشروط بعد حادث الوراق "الداخلية" تضبط 500 مركب نيلى مخالف للشروط بعد حادث الوراق
أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن شرطة المسطحات المائية شنت عدداً من الحملات الأمنية التى استهدفت المراكب النيلية غير المرخصة بعد حادث غرق مركب الوراق، حيث تم ضبط نحو 500 مركب على مدار الأيام الماضية مخالفة للشروط.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن معظم المراكب المضبوطة غير مرخصة ولا تحمل أدوات إنقاذ أو أنوار، والسائقين غير مدربين، فضلاً عن أن بعضها متهالك ولا تصلح للإبحار من الأساس.


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