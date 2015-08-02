عطل فنى يصيب تعليقات رواد الصفحات الكبرى على "فيس بوك"

أصاب موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عطلاً فنياً، صباح اليوم الأحد، إذ اختفت تعليقات رواد الصفحات الكبرى، ذات الأعداد الكبيرة للمتابعين، من على منشوراتها، ولم يتبق من تفاعل رواد "فيس بوك" سوى الإعجاب والمشاركة فقط دون التعليق.

ويشار إلى أن الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والحساب الرسمى لمؤسس الموقع "مارك زوكربيرج" لم ينشرا توضيحاً لسبب العطل خلال الساعات الماضية.

>