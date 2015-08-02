اليوم.. غلق باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية

يغلق فى السابعة من مساء اليوم الأحد موقع تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية، وقال الدكتور هانى حرب، المشرف العام على تنسيق الأزهر الإلكترونى، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم منذ يوم الأحد الماضى حتى اليوم بلغ 25 ألف طالب وطالبة، من أصل 33796 نجحوا من الدور الأول.

وأشار "حرب"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن التسجيل مستمر حتى السابعة مساء اليوم، لافتا إلى أن الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال تلك الفترة سيتم قبولهم مع فتح باب التسجيل لطلاب الدور الثانى، وذلك بعد إعلان النتيجة.

يذكر أن نسبة النجاح فى الدور الأول للثانوية الأزهرية بلغت 28.1%، حيث بلغت نسبة النجاح للقسم الأدبى 25.8%، فى حين بلغت نسبة النجاح للقسم العلمى 40.2%، حيث تقدم للامتحان 121722 طالبا وطالبة حضر الامتحان منهم 120069 طالبا وطالبة، نجح فى الدور الأول 33796، وبقى للدور الثانى 58976.

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