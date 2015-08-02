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بالصور.. انفجار خط مياه الشرب غرب كفر الشيخ وتلف بضائع المحال التجارية

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انفجر خط مياه بغرب مدينة كفر الشيخ بتقسيم 4 وشارع سكة روبية ومنطقة سيدى مبارك، منذ قليل، وغرقت المحال بالشوارع وتلفت البضائع الموجودة بها.

توجه اللواء أحمد الطرابلسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، للمكان لمحاولة نزح المياه وإيقافها بعدما ملأت الشوارع، إلا أن المحاولات باءت بالفشل لعدم تواجد أحد من المسئولين بشركة مياه الشرب.

الدكتور مصطفى الجميل، من أهالى تقسيم 4 ، قال إن المياه غمرت الشوارع بسبب انفجار خط المياه وغرفت المحال وتلفت البضائع، لافتا إلى أنه بعد أقل من 5 دقائق وصل رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ فيما غاب مسئولو شركة مياه الشرب برغم اتصالات عدة برئيس مجلس الإدارة، ومازالت المياه تغمر الشوارع.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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