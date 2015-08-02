بالصور.. الأقصر تستعد لافتتاح قناة السويس بـ"بالون طائر ولنشات وأطول علم"

الأقصر تشارك بأطول علم فى احتفالات القناة به توقيع المحافظ والقيادات

تستعد محافظة الأقصر لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، المقرر انطلاقه يوم 6 أغسطس، حيث أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، أنه سيتم نقل حفل افتتاح القناة عبر شاشات عرض عملاقة بمعبد الأقصر، وساحة سيدى أبو الحجاج، وباقى مدن المحافظة.>ووصل إلى محافظة الأقصر، أمس السبت، أطول علم مصرى قام بتجهيزه اتحاد مصر لجمعيات ذوى الإعاقة بالتعاون مع مؤسسة2020 لإهدائه إلى الرئيس "عبد الفتاح السيسى" قبل افتتاح القناة الجديدة.

ووقع محمد بدر محافظ الأقصر، على أطول علم مصرى بلغ طوله 12000 متر، وتم توقيع الجزء المخصص للأقصر باسم الشهيد النقيب "مصطفى حجاجى" ابن قرية الشغب بمركز إسنا الذى استشهد إثر الهجمات الإرهابية على كمين "الروافعة" بمنطقة الشيخ زويد فى شمال سيناء، كما وقع اللواء "عادل مهران" سكرتير عام المحافظة على العلم، وعدد من مديرى الإدارات، وذلك بحضور أسرة الشهيد "حجاجى".

احتفالات تاريخية وعروض بالون طائر ولنشات ومراكب شراعية

>وأعلن محمد بدر محافظ الأقصر، فى بيان، أن احتفالات المحافظة بافتتاح قناة السويس الجديدة، ستكون تاريخية، لتتناسب مع قيمة الحدث، واسم محافظة الأقصر، حيث ستشهد المحافظة عروضًا جوية للبالون الطائر، ومائية للنشات والمراكب الشراعية، بجانب عروض فنية وفلكلورية على كورنيش النيل وأمام المناطق الأثرية والسياحية وتقديم هدايا تذكارية لكل زوار المدينة فى هذا اليوم من سياح العالم، ليعلموا أن السادس من أغسطس هو يوم مختلف فى حياة المصريين والعالم أجمع.

وأكد محافظ الأقصر، أن مشروع قناة السويس الجديدة هو حلم لكل المصريين لما سيكون له من مردود اقتصادى واسع، كما أنه يثبت للعالم أمن وأمان واستقرار مصر، وقدرتها شعبًا وحكومة على تحقيق إنجازات ضخمة برغم محاولات قوى الشر والإرهاب لإعاقة مسيرة التقدم بالبلاد.

وأوضح، أنه تم تركيب أكبر لوحة فنية حول افتتاح قناة السويس الجديدة غرب الأقصر، وبلغت مساحتها 125 مترًا مربعًا، بجانب أعلام ولوحات مضيئة غطت ميادين وشوارع الأقصر.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم نشر أعلام كبيرة بمختلف الميادين، وتركيب لافتات مضيئة بالشوارع، بالإضافة إلى تنظيم احتفالات فنية وشعبية تستمر 7 أيام، مشيراً أنه قام بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عادل مهران، سكرتير عام المحافظة، لمتابعة استعدادات الاحتفال بهذا الحدث العالمى، بمشاركة رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات المعنية.

فيما أعلن سلطان عيد، مدير عام آثار منطقة مصر العليا، عن بدء العد التنازلى لساعة رقمية تم وضعها داخل معبد الأقصر كلوحة إعلانية لإعلان فعاليات افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأوضح عيد، فى بيان صحفى، أن شركة قناة السويس تواصلت مع محمد بدر، محافظ الأقصر، وهيئة الآثار بالمحافظة، وتم اختيار معبد الأقصر من بين معابد المحافظة، وذلك لوضع لوحه إعلانية "تايمر"، وذلك بغرض تقديم العد التنازلى لموعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

20 شابًا وفتاة يشاركون فى احتفالات افتتاح القناة

>من جانبها أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، مشاركتها فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، المقرر إقامته فى السادس من شهر أغسطس، بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وعدد من زعماء العالم.

وقال مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه من المقرر أن يتوجه 20 شابًا وفتاة من مختلف مراكز المحافظة إلى قناة السويس للمشاركة فى فعاليات حفل الافتتاح.

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