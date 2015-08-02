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قبل الحقن المجهرى تعرف على الإجراءات والفحوص التى يجب أن تخضع لها

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قبل الحقن المجهرى تعرف على الإجراءات والفحوص التى يجب أن تخضع لها قبل الحقن المجهرى تعرف على الإجراءات والفحوص التى يجب أن تخضع لها
انتشرت فى الفترة الأخيرة تقنيات الحقن المجهرى والتلقيح الصناعى، وذلك بالطبع نتيجة لزيادة أعداد المصابين بمشاكل تأخر الإنجاب، ما جعل من تلك التقنيات حلاً لا مفر منه للعديد من حالات تأخر الإنجاب، خاصة تلك التى لم تستجب للحلول الدوائية والعلاجية الأخرى.

حول ذلك الأمر يقول الدكتور هشام جودة استشارى النساء والتوليد بقصر العينى، أن بعض الأزواج يلجأون إلى إجراء عملية الحقن المجهرى نظرًا لمعاناتهم من المشاكل الصحية التى ساهمت فى تعرضهم لمشاكل تأخر الحمل والإنجاب.

ويستكمل د. هشام، قائلاً: "يشترط خضوع الزوجة لبعض الفحوص الطبيبة التى يجب إجراؤها قبل العملية بهدف تحضيرها لإجراء الحقن المجهرى وأهمها:

1)تحليل هرمونات الأنوثة والغدة الدرقية لضبط نسبتهم بجسم المرأة.
>2)عمل سونار ثلاثى الأبعاد أو منظار رحمى للاطمئنان على تجويف الرحم حيث يتم زرع الأجنة، وكذلك التأكد من عدم وجود أجسام مضادة وعلاجها.

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مصر 365