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نصحية: إهمال علاج جفاف العين يعرضك لتقرحات القرنية

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نصحية: إهمال علاج جفاف العين يعرضك لتقرحات القرنية نصحية: إهمال علاج جفاف العين يعرضك لتقرحات القرنية
جفاف العين أحد المشاكل الصحية التى تحدث نتيجة تعرض العين لبعض العوامل والممارسات الضارة، التى تقلل من ترطيبها الطبيعى، ومنها الجلوس لفترات طويلة أمام شاشات الحاسب الآلى.

حول ذلك يقول الدكتور أسامة النحرواى أستاذ جراحة العيون بطب قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات الفيمتوليزر، إن جفاف العين هو عبارة عن حالة مرضية تصيب العين، نتيجة عدم قدرة الغدة الدمعية على إفراز الدموع بصورة طبيعة.

ويستكمل د. النحرواى، قائلا: "يساهم قلة حركة جفن العين بصورة طبيعة" "رمش العين"، واجهاد العين وكذلك الجلوس لفترات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر لفترات طويلة، إلى زيادة فرص أصابة العين بالجفاف.

ويتابع د. النحرواى، قائلا: "يؤدى جفاف سطح العين لتعرضها لبعض الأضرار الصحية، وأهمها ":
>1) تعرض خلايا القرنية لموت.
>2) زيادة فرص حدوث تقرحات وسحابات بالعين.
>3) دخول ميكروبات بالعين.
>4) ضعف شديد فى الأبصار يحدث للعين مع مدار الوقت .
>5)يؤثر جفاف العين على قلة نجاح جراحات العيون مثل عمليات زرع القرنية، حيث يؤثر جفاف العين على نسبة نجاحها.

لذلك ينصح د. النحرواى قائلا: "يجب على الأشخاص عدم إهمال علاج العين فى حالة إصابتها بالجفاف".

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مصر 365