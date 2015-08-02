زراعة الوادى الجديد: نجحنا فى علاج الحالات المصابة بمرض سوسة النخيل

قال الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد فى تصريح خاص لليوم السابع إن فرق المكافحة بالمديرية قد نجحت فى علاج جميع الحالات المصابة بمرض سوسة النخيل الحمراء فى بؤر الإصابة التى تم كشفها مؤخرا، والتى بلغت 18 حالة تم علاجها بجانب استكمال أعمال الرش الوقائى ضد المرض باعتباره أخطر الآفات التى تهدد المحصول الاستراتيجى للمحافظة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف عبد الوهاب أن المديرية نفذت اكثر من 15 حملة شاملة لأعمال المكافحة والرش الوقائى بجانب استخدام أجهزة الكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء والتى تستخدم لأول مرة بالمحافظة بواقع جهازين من اجمالى 5 اجهزة تم تخصيص الاعتمادات المالية لشرائها فى إطار خطة المديرية لمكافحة مرض سوسة النخيل.