زراعة الوادى الجديد: نجحنا فى علاج الحالات المصابة بمرض سوسة النخيل

قال الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد فى تصريح خاص لليوم السابع إن فرق المكافحة بالمديرية قد نجحت فى علاج جميع الحالات المصابة بمرض سوسة النخيل الحمراء فى بؤر الإصابة التى تم كشفها مؤخرا، والتى بلغت 18 حالة تم علاجها بجانب استكمال أعمال الرش الوقائى ضد المرض باعتباره أخطر الآفات التى تهدد المحصول الاستراتيجى للمحافظة.

وأضاف عبد الوهاب أن المديرية نفذت اكثر من 15 حملة شاملة لأعمال المكافحة والرش الوقائى بجانب استخدام أجهزة الكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء والتى تستخدم لأول مرة بالمحافظة بواقع جهازين من اجمالى 5 اجهزة تم تخصيص الاعتمادات المالية لشرائها فى إطار خطة المديرية لمكافحة مرض سوسة النخيل.