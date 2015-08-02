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أسرة الصحفى الراحل محمد أحمد نصر تُهدى مطبوعاته لمكتبة الإسكندرية

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أسرة الصحفى الراحل محمد أحمد نصر تُهدى مطبوعاته لمكتبة الإسكندرية أسرة الصحفى الراحل محمد أحمد نصر تُهدى مطبوعاته لمكتبة الإسكندرية
صرح الدكتور محمد سليمان؛ مدير إدارة متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، بأن قسم الكتب النادرة والمقتنيات التابع لإدارة المتحف قد تسلم المجموعة الخاصة بالكاتب الصحفى الراحل محمد أحمد نصر.

وقد قامت بإهدائها أسرته وتمثلها ابنته الدكتورة صفاء نصر، أستاذ التحاليل الطبية والمناعة بهيئة الطاقة الذرية ورئيس لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة فرع القاهرة.

وتضم المجموعة المُهداة ما يقرب من 1100 كتاب باللغة العربية، وكذلك المجموعات الكاملة لمجلتى الرائد والجيل وآخر ساعة، بالإضافة إلى بعض مؤلفات الصحفى محمد نصر؛ من بينها كتاب "أدباء فى صور صحفية"، وكتاب "دنشواى والصحافة" الحائز على جائزة التأليف، التى منحها له الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى عيد العلم.

وكان الكاتب الراحل محمد أحمد نصر صحفيًا بمؤسسة الأخبار ومجلة آخر ساعة ونائب رئيس تحرير أخبار اليوم، وله بها باب ثابت بعنوان "مكتبة أخبار اليوم"، ومؤسس ومدير عام الصحافة المدرسية بوزارة التربية والتعليم، وهو أول من أنشأ إدارة خاصة على مستوى الجمهورية لتدريب الصحفيين بالمدارس لإنشاء صحافة مدرسية مطبوعة.
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