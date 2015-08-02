مرضى الأورام بدمياط يناشدون المحافظ بزيارة المعهد لحل مشاكله

ناشد مرضى الأورام الذين يُعالجون بمستشفى أورام دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، والدكتور جمال عبد الناصر، وكيل وزارة الصحة بدمياط بزيارة معهد الأورام، وخاصة غرفة التخطيط والإشعاع.

وقال المرضى لـ"اليوم السابع " أن هذا المكان لا يصلح للاستخدام الآدمى فمعظم الكراسى والمقاعد متهالكة ويستخدمها المرضى وذويهم وتسقط بهم من آن لآخر، وتعرضهم للإصابات علاوة على أمراض الأورام المصابين بها أصلا.

وأضاف المرض أن المكان ضيق والتهوية به سيئة للغاية وأجهزة التكييف معطلة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك انتشار الذباب والناموس.