تدشين حملة للتبرع بالدم بميناء السخنة قبل افتتاح القناة الجديدة

أعلن الدكتور وائل الشرقاوى مدير بنك الدم بالسويس عن أنطلاق حملة للتبرع بالدم بميناء العين السخنة بالتعاون مع ادارة موانئ دبى العالمية يوم الثلاثاء القادم 4 أغسطس فى حضور الدكتور لطفى عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس.

أضاف الدكتور وائل الشرقاوى لـ"اليوم السابع" أن هذه الحملة تأتى تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة برفع حالة الاستعداد بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، وإعلان حالة الطوارئ بكل القطاعات الطبية.

تابع أنه خلال الحملة سيقوم وفد من مديرية الصحة بالسويس برئاسة الدكتور لطفى عبد السميع وكيل الوزارة بالمحافظة بتوجيه الشكر إلى ادراة موانئ دبى على ما تقدمه من خدمات للقطاع الصحى بمحافظة السويس خلال الفترة الماضية.