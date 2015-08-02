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المحافظ يهنىء "ابن الوادى الجديد" وبطل العالم للأولمبياد الخاص بتنس الطاولة

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المحافظ يهنىء "ابن الوادى الجديد" وبطل العالم للأولمبياد الخاص بتنس الطاولة المحافظ يهنىء "ابن الوادى الجديد" وبطل العالم للأولمبياد الخاص بتنس الطاولة
قدم اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد التهنئة للاعب "محمد أحمد حمودة" ابن مركز الداخلة بالوادى الجديد، والحاصل على المركز الأول على العالم فى لعبة تنس الطاولة فى بطولة الأولمبياد الخاص بلوس أنجلوس بأمريكا، حيث مثل محمد حمودة محافظة الوادى الجديد والحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى لعبة تنس الطاولة فى مسابقة الأولمبياد الخاص، والتى أقيمت بالقاهرة فى ألعاب تنس الطاولة وكرة القدم وقيادة الدراجات خلال الفترة من 24-27 أغسطس العام الماضى 2014، بمجمع الصالات المغطاة بالقاهرة ومركز الأولمبياد الخاص.

جدير بالذكر أنه سيتم تنظم احتفالية كبرى بالمحافظة لتكرم ابن الوادى الجديد بطل العالم فى لعبة تنس الطاولة فى بطولة الأولمبياد الخاص، نظرا لما قام به من إنجاز رياضى ورفع اسم الوادى الجديد ومصر عاليا.

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