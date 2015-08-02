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محافظ المنوفية يحيل طاقم النوبتجية بالوحدة الصحية فى"أجهور الرمل" للتحقيق

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محافظ المنوفية يحيل طاقم النوبتجية بالوحدة الصحية فى"أجهور الرمل" للتحقيق محافظ المنوفية يحيل طاقم النوبتجية بالوحدة الصحية فى"أجهور الرمل" للتحقيق
أحال محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، طاقم النوبتجية بالوحدة الصحية فى قرية "أجهور الرمل" للتحقيق، خلال زيارته للوحدة والتى وجدها مغلقة.

ووعد بدراسة باقى مشاكل القرية والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن، وحرر المحافظ خلال الجولة، عددًا من محاضر إشغال الطريق لمحال سوبر ماركت ومقاهى.

وأشار "عبد الباسط"، إلى أن الغرض من الجولات المفاجئة هو الوقوف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها والتفاعل الإيجابى مع رجل الشارع، مؤكدًا أن إيجاد الحلول لمشكلات المحافظة لن يتأتى إلا بتكاتف كل الجهات التنفيذية والمواطنين أنفسهم، لدفع عجلة التقدم والإنتاج للرقى بمصر والنهوض بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

كان المحافظ، قام بجولة مفاجئة مساء أمس السبت، بشوارع حى غرب شبين الكوم، والتقى عددًا من المواطنين بقرية أجهور الرمل التابعة لمركز قويسنا واستمع إلى شكواهم، التى تركزت حول عدم انتظام العمل فى الوحدة الصحية بالقرية.

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مصر 365