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كرنفالات ومسيرات شبابية بميادين البحيرة احتفالا بافتتاح قناة السويس

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كرنفالات ومسيرات شبابية بميادين البحيرة احتفالا بافتتاح قناة السويس كرنفالات ومسيرات شبابية بميادين البحيرة احتفالا بافتتاح قناة السويس
أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عن إقامة كرنفالات واحتفالات بجميع الميادين الكبرى والشوارع الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6 أغسطس.

وأضاف سلطان فى تصريحات صحفية أن الميادين الرئيسية خاصة ميادنى الساعة وجلال قريطم بمدينة دمنهور ستشهد فى هذا اليوم استعراضات فنية لفرق البحيرة للفنون الشعبية والموسيقى العربية وإذاعة الأغانى الوطنية، وكذلك طوابير عرض لسيارات الزهور وحملة الإعلام من شباب أندية الشباب والرياضة وطلبة المدارس لتجوب الشوارع الرئيسية بالمدن، كما سيتم عرض مادة فيلمية عن قناة السويس الجديدة عن طريق شاشات عرض كبيرة بالميادين وكذا نقل مراسم حفل افتتاح القناة مباشرة عن طريق تلك الشاشات.

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مصر 365