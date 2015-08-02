اقرأ فى"المستقبل العربى":استنفار أمنى بالإسماعيلية استعدادا لافتتاح القناة

فى إطار مبادرته لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" عدد صحيفة "المستقبل العربى" والذى جاء عنوانها الرئيسى "استنفار أمنى استعدادًا لافتتاح قناة السويس.. والقوات المسلحة تحتفل بالفرقاطة تحيا مصر.. وانضمام 8 مقاتلات إف 16".إعلان - Ads إعلان - Ads
- وزير الإسكان: الخطة القومية لصرف صحى القرى بداية العام المالى الجديد
وأبرزت الصحيفة عددًا من العناوين والمانشيتات.. كان أهمها:
- وزير الإسكان: الخطة القومية لصرف صحى القرى بداية العام المالى الجديد
>- البيئة تسعى لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة بمحافظات الصعيد
>- كما تقرأ فى العدد.. القوات المسلحة تحتفل بالفرقاطة تحيا مصر وانضمام 8 مقاتلات إف 16
>- الناجيات من جحيم داعش
>- الدواء على الأرصفة فيه سم قاتل
>- التوك توك يغزو طرقات الجيزة