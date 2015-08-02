قطار الخير يعلن عن زراعة 1000 شجرة مثمرة بكفر الزيات غربية

أعلن ياسر المسيرى مؤسس قطار الخير بقرية مشلة التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية عن زراعة 1000 شجرة مثمرة اليوم الأحد هدية للشعب المصرى بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، ورفع العلم المصرى على مدخل القرية والطرق الرئيسية.

وقال المسيرى أن متطوعى قطار الخير سيقومون اليوم الأحد بزراعة" 1000" شجرة إهداء من الأطفال المصابين بالسرطان بقرية مشلة للشعب المصرى، وإعلان تجديد مبايعتهم وتأييدهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار المسيرى أن القيادة التنفيذية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس السعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، سوف يشاركون الشباب فى زراعة الأشجار وتدشين الحملة بوجود المهندس أشرف هيكل نائب رئيس مجلس مدينة كفر الزيات وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.