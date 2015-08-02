أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا كارها فكرة الجواز " سيبوني في حالي " -
فريق #شتوريل يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق #بنفيكا فى الدقيقة 77 من عمر المباراة -
فنانون أحرجتهم شيماء سيف.. قالت لأحدهم: «لماذا تقولون ما لا تفعلون؟» -
شاركت والدها أحد أفلامه وبهرت مواقع التواصل بـ"جمالها"|معلومات لا تعرفها عن نجلة يوسف منصور -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قطار الخير يعلن عن زراعة 1000 شجرة مثمرة بكفر الزيات غربية

Google+ Print
قطار الخير يعلن عن زراعة 1000 شجرة مثمرة بكفر الزيات غربية قطار الخير يعلن عن زراعة 1000 شجرة مثمرة بكفر الزيات غربية
أعلن ياسر المسيرى مؤسس قطار الخير بقرية مشلة التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية عن زراعة 1000 شجرة مثمرة اليوم الأحد هدية للشعب المصرى بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، ورفع العلم المصرى على مدخل القرية والطرق الرئيسية.

وقال المسيرى أن متطوعى قطار الخير سيقومون اليوم الأحد بزراعة" 1000" شجرة إهداء من الأطفال المصابين بالسرطان بقرية مشلة للشعب المصرى، وإعلان تجديد مبايعتهم وتأييدهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار المسيرى أن القيادة التنفيذية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس السعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، سوف يشاركون الشباب فى زراعة الأشجار وتدشين الحملة بوجود المهندس أشرف هيكل نائب رئيس مجلس مدينة كفر الزيات وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365