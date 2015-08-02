دعوى خُلع بعد 7شهور زواج.. "جيهان": "باكرهه وعايزه ارتاح"

أقامت "جيهان.ص" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر ضد زوجها "يحى.ج" وطالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب استحاله العشرة بينهما بعد معاناتها معه بسبب كسله ورفضه مشاركتها فى الأعمال المنزلية- على حد قولها-بعكس ما كان يدعيه قبل الزواج والوعود التى قالها لها.

وحملت الدعوى رقم 2892 لسنة 2015 وقالت أثناء وقوفها فى مكتب التسوية: "متلسط وفاكر نفسه سى السيد حتى كباية المياه مطلوب منى أجيبها ليه وهو فى السرير ولما أقوله لا يرزعنى بالقلم وكأنى خادمة اشتراها أهله ليه، حاولت أقنعه بإنى إنسانة ولازم نتفاهم ولكنه فاكر أنه عشان أنقذنى من أن قطار الزواج يدوس عليا ويفوتنى خلاص لازم أقول نعم وحاضر".

وتابعت "جيهان": حصلت على قدر كبير من التعليم وقضيت سنوات أحضر وأبحث فى مجال دراستى لكى أترقى فى عملى وبعد الزواج كنت أنا والخادمة صورة لعملة واحدة.

وأكملت: بصراحة سواء زواج عن حب أو زواج صالونات مش بتفرق أنك تكتشف العيوب فى الشخص اللى قدامك ودا اللى ظهر مع يحى رغم أنه إنسان ليه مكانته وواجهته الاجتماعية إلا أنه فى البيت بيتصرف بسلوك غير آدمى – مش بيقول غير لا- على كل طلب رغم أنه قبل الزواج كان روميو، حاضر ونعم ومفيش حاجة تغلى عليكى.

واستكملت: مع كل شهر بقيت بكرهه رغم حبى ليه قبل الزواج واكتشفت أن حياتنا مع بعض شبه مستحيلة ولما طلبت الطلاق وهو أمر طبيعى كان يرفض ويبقى همجى وخلانى اتأكدت إنى غلطت غلطة عمرى عشان كدا أنا ببريه من كل حقوقى مقابل تطليقى منه.

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