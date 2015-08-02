إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق "دسوق- دمنهور" بالبحيرة

وصل 7 أشخاص، مصابون بسحجات وكدمات وجروح واشتباه مابعد الارتجاج، منذ قليل، لمستشفى دمنهور للعلاج جراء حادث تصادم بطريق "دسوق- دمنهور"، أمام قرية الهوارية دائرة مركز الشرطة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم س ت ر 9837 "أجرة" قيادة "محمود محمد إبراهيم غازى" سائق ومقيم المنتزة الإسكندرية، والسيارة رقم ل ر م 3261 "نقل" قيادة "سعيد قاسم عبد البر نجم" سائق ومقيم شباس عمير - قلين - كفر الشيخ.

أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بمقدمة السيارة الثانية التى تصادف قدومها من الاتجاه المقابل.

أسفر الحادث عن إصابة (7) من مستقلى السيارتين بسحجات وكدمات وجروح واشتباه مابعد الارتجاج وتم نقلهم لمستشفى دمنهور للعلاج، وتحرر المحضر 19797/2015 جنح المركز.