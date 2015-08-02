لحماية الشعر من التلف والتقصف اشربى كوباية لبن يوميًا

تلعب التغذية الصحية دورًا مهمًا فى الاهتمام بالصحة بصفة عامة والشعر ونضارة البشرة بشكل خاص، نظرًا لأن كثيرًا من النساء يجهلن أهمية التغذية فى حصول شعرها على صحة جيدة وكذلك بشرتها، وانعكاس تناولها لأنواع معينة من الطعام على صحة شعرها وحمايته من التلف.

وحول ذلك تقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إنه يجب على النساء معرفة نوعية شعرها قبل تحديد التغذية العلاجية المناسبة للحفاظ على صحته.

>فالشعر ينقسم إلى ثلاثة أنواع دهنى وجاف وعادى، ويتم معرفة نوع الشعر عن طريق الملمس أو وجود قشرة أو تساقط أو تقصف أو ضعف أو هيشان بالشعر.

وتستكمل د. نهى قائلة: "يصاب الشعر بالمشاكل السابق ذكرها غالبًا نتيجة التغذية غير الصحية وغير السليمة، وعدم الاهتمام بتناول الغذاء الصحى، والتركيز فقط على استعمال أحدث مستحضرات العناية بالشعر، دون النظر لكون صحة الشعر مرتبطة بالتغذية السليمة".

لذلك تنصح د.نهى قائلة: "يجب الاهتمام بتناول البروتينات مثل البيض ومنتجات الألبان، والحرص على تناول كوب من اللبن يوميًا، للحفاظ على وحماية الشعر من التلف والأضرار الصحية".