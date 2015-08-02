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مدير صحة القصيم يتفقد مركز القلب

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مدير صحة القصيم يتفقد مركز القلب مدير صحة القصيم يتفقد مركز القلب

    أشاد مدير عام الشؤون الصحية في منطقة القصيم مطلق الخمعلي بمستوى الأداء الخدمي لمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم، وما يقدمه من خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لمرضى القلب في المنطقة؛ مثنياً على ما لمسه من منسوبي المركز من التفاني في أداء أعمالهم لخدمة مرضاهم واتسامهم بروح فريق العمل الواحد، واصفاً الإنجازات المتحققة في المركز "بالمفخرة والشيء الذي يثلج الصدر ويسر الخاطر".  

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الخمعلي إلى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم استمرت زهاء أربع ساعات؛ التقى خلالها المشرف العام على المركز د. عبدالرحمن المسند ونائبه عبدالله الفوزان وعدداً من الطواقم الإدارية والطبية. وفيما قدم د. المسند عرضاً مرئياً شاملاً مدعوماً بالأرقام والإحصائيات عن المركز ونشأته وتطور مراحل تشغيله فنيا والخدمات الطبية التي يقدمها حتى اليوم؛ استعرض الفوزان خدمات التشغيل الإداري في المركز وبنود الميزانية المخصصة للمركز بالأرقام ونسب صرفها؛ وبعد ذلك طرحت بعض العوائق والصعوبات التي تواجه العمل على المدير العام؛ وتم استماع مرئياته بهذه الخصوص. واختتم الخمعلي زيارته إلى المركز بعقد اجتماع مغلق مع قيادات المركز والمساعدين لوضع تصورات وخطط المرحلة المقبلة.

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