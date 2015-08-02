مكتبة الملك عبدالعزيز تدشن برنامج «قطار القراءة 3»

تدشن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة صباح اليوم بمركز "بانوراما مول التجاري" بمدينة الرياض المرحلة الأولى من برنامج "قطار القراءة 3 "، والذي تنظمه المكتبة للعام الثالث على التوالي.

وأوضحت إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أن برنامج قطار القراءة يستهدف الوصول بالكتاب للأطفال من خلال المكتبات المتنقلة، والتي تتم إقامتها خلال الإجازة الصيفية في عدد من الأسواق والمراكز التجارية الكبرى لغرس حب القراءة في نفوس الأطفال، وتعزيز استفادتهم منها في مجال التحصيل العلمي والمعرفي وتطوير مهاراتهم اللغوية والإبداعية، وتنمية قدرات التفكير الناقد والتعامل مع المشكلات إلى جانب ما تحققه القراءة كمصدر للتسلية والمتعة الهادفة.

وأشارت إدارة المكتبة إلى أن البرنامج سوف يقدم باقة من الأنشطة المتنوعة والتي تستهدف القارئ الصغير من خلال توفير منطقة للقراء الحرة مجهزة بكل ما يلزم لاستقبال الأطفال وقسم للأنشطة الورقية والفنية، لاكتشاف وتنمية مواهب الطفل وترسيخ القيم التربوية والسلوكية الصحيحة ومسرح للعرائس يقدم عروضاً للدمى والشخصيات المستلهمة من إصدارات المكتبة في مجال قصص الأطفال، مثل قصة أخي الصغير وأين بيتي وقطرة ماء، وكذلك العروض التي تروى لقصص من إصدارات المكتبة المتنوعة، والتي تناسب كافة مراحل الطفولة.

كما تتضمن عناصر البرنامج مرسماً لممارسة الرسم الحر ورسم شخصيات وأحداث قصص الأطفال، بالإضافة إلى تقديم إهداءات من إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز للأطفال المشاركين في فعاليات البرنامج.

وأوضحت إدارة المكتبة أن المحطة الأولى لقطار القراءة بمركز بانوراما مول التجاري سوف تستمر لمدة أسبوع كامل على أن يصل القطار لمحطته الثانية بمركز حياة مول التجاري في 24 شوال الجاري، ويستمر لمدة أسبوع.