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الغبار يفرض حالة الاستنفار في مستشفيات العاصمة

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الغبار يفرض حالة الاستنفار في مستشفيات العاصمة الغبار يفرض حالة الاستنفار في مستشفيات العاصمة

    دعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات إلى الاستعداد الكامل لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى بسبب موجة الغبار التي تتعرض لها منطقة الرياض.

وطالب مساعد المدير العام للخدمات العلاجية د. ناصر الدوسري جميع المستشفيات باتخاذ كافة الاحتياجات لاستقبال الحالات الطارئة لمرضى الجهاز التنفسي، سواء الكبار في السن أو الصغار واستيعاب الزيادات المحتملة في أعداد المراجعين لهذه المرافق من مرضى الجهاز التنفسي وخصوصاً المصابين بمرض الربو.

وحذر المصابين بمرض الربو من التعرض المباشر للغبار واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة باستخدام الأدوية الوقائية والابتعاد قدر المستطاع عن المثيرات للحساسية وعدم مغادرة المنزل وعدم التواجد في الأماكن المفتوحة في مثل هذه الأجواء إلاّ للضرورة، واتباع إرشادات الطبيب بدقة واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الربوية وفق إرشادات الطبيب، وإغلاق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا، مؤكدا ان جميع أقسام الطورائ في المستشفيات تم تجهيزها لاستقبال الحالات لتقديم الرعاية لهم على اكمل وجه.

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