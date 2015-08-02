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اجتماع تنسيقي للوقوف على استعدادات الصحة لموسم الحج

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    ترأس مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج التنفيذية د. مصطفى جميل بلجون بحضور المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الصحية للحج والعمرة بوزارة الصحة د. حسين بن عبدالله غنام والمساعدين ومديري المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة اجتماع اللجنة أمس.

وأوضح د. بلجون أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الاطلاع على سير العمل في الترتيبات وتنفيذ المشروعات الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف بيت الله الحرام لتحقيق تطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله بتسخير كافة الإمكانات لحجاج بيت الله لينعموا بأداء نسكهم بيسر وسهولة، حاثاً جميع المسؤولين على مضاعفة جهودهم لمتابعة سير العمل وتجهيز القطاعات الصحية في وقت مبكر.

من جانبه، قال مدير إدارة الحج والعمرة بمنطقة مكة المكرمة د. موفق أبو طالب إن الاجتماع تطرق إلى الترتيبات والاستعدادات لكافة المرافق الصحية وما تم إعداده لموسم حج هذا العام 1436ه، وبعض الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة عدة مواضيع في الاجتماع، وتم البدء بالمشروعات التطويرية بالمشاعر المقدسة ومتابعة بنود الإحلال الطبي وغير الطبي للمشاعر المقدسة، والتسريع في تحريك القوي العاملة من عرفات إلى منى وتأمين الأدوية، والمستلزمات الطبية، وآلية نقل العينات المخبرية من مستشفيات المشاعر إلى مختبر مستشفى شرق عرفات وفق خطة زمنية، والإشراف على سكن القوي العاملة الزائرة بالعاصمة المقدسة، وتطوير آلية إعداد الوجبات الغذائية وتوزيعها على المراكز الصحية بعرفة وصيانة وتجهيز سيارات الإسعاف وتوزيعها على المواقع الصحية بالمشاعر.

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