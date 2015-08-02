البراك ينقل تحيات أمير الشرقية للعمانيين المصابين في حادث خريص

نقل خالد البراك وكيل محافظة الأحساء سلام وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية للأشقاء العمانيين المصابين المنومين في مستشفيات المحافظة وأُمنيات سموه الكريم لهم بالشفاء العاجل، والدعاء بالرحمة والمغفرة للمتوفين وأن يلهم الله أهاليهم الصبر والسلوان، كما نقل لهم تمنيات الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بالشفاء العاجل.

سفير عُمان يشكر خادم الحرمين على الرعاية والخدمات المقدمة من كافة المؤسسات الحكومية

جاء ذلك خلال زيارة قام بها البراك عصر الجمعة للمصابين في مستشفى الملك فهد بالهفوف، رافقه خلالها د. محمد العبدالعالي مدير الشؤون الصحية بالمحافظة.

وأشار وكيل محافظة الأحساء إلى أن الأمير سعود بن نايف وجه بتوفير كامل الرعاية الصحية والمتابعة لحالات المصابين، وتسهيل كافة الإجراءات لنقلهم عبر الإخلاء الطبي.

وشهدت المستشفيات التي يرقد فيها المصابون توافد حشود كبيرة من أهالي الأحساء لعيادة المصابين وتخفيف الألم عنهم، وإبداء المواساة لهم في مصابهم وعرضوا عليهم المساعدة لتقديم أي خدمات لهم، وهو الأمر الذي حظي بتقدير كبير من المصابين ومن مسؤولي السفارة العمانية في المملكة.

يشار إلى أن طريق الأحساء - خريص شهد في ساعة متأخرة من مساء الخميس حادث اصطدام لحافلة تقل نحو 50 معتمراً من سلطنة عمان الشقيقة بشاحنة، وأسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة 41 آخرين.

إلى ذلك، زار فريق قيادي من "صحة الأحساء" المصابين للاطمئنان على صحتهم، بتكليف من مدير الشؤون الصحية بالمحافظة. وشملت الزيارة تفقّد المرضى المصابين في مستشفى الملك فهد بالهفوف، ومستشفى الأمير سعود بن جلوي، ومستشفى العيون، للاطمئنان على وضعهم الصحي، بجانب الوقوف والتأكد من تقديم الخدمات العلاجية للمصابين، والتوجيه بسرعة نقل البعض منهم إلى مستشفيات أخرى لتقديم الرعاية الطبية المتقدمة.

وذكر د. محمد الممتن مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية أن معظم الحالات كانت إصاباتها بسيطة وتلقت العلاج وتقرر خروجها من باقي المستشفيات، موجهاً باستمرار تقديم الخدمة النفسية والاجتماعية لمن تم خروجهم عن طريق زيارتهم في أماكن إيوائهم وتسهيل تواصلهم مع ذويهم وتذليل جميع الصعوبات لحين انتهاء أزمتهم.

وفي سياق متصل، أنهت جمعية البر بالأحساء الجمعة الإجراءات النظامية لمغادرة العمانيين المصابين وذويهم بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بعد ان استضافت الجمعية 13 أسرة من المصابين وقدمت لهم كافة الخدمات التي يحتاجونها ضمن مشروع عابر سبيل.

وأوضح وليد البوسيف مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية أن معاذ الجعفري مدير عام الجمعية استقبل صباح الجمعة رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان خالد بن هلال المعولي وسفير عمان لدى المملكة د. أحمد بن هلال البوسعيدي، وعقد اجتماع موسع بقاعة الاجتماعات بمستشفى الملك فهد بالهفوف لإنهاء كافة الاجراءات النظامية لعودة المصابين وذويهم و٩ جثث إلى عمان عبر الطائرات التي تم تأمينها عن طريق سلطنة عمان بعد التنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة عقب أن قامت الجمعية بالتواصل السريع مع وكيل محافظ الاحساء ومرور الأحساء، كما تم التواصل مع إدارة الشؤون الصحية بالأحساء لمعرفة المستشفيات التي يتواجد بها المصابون من أجل تأمين كافة ما يلزمهم من مسكن ومأكل ومواصلات.

من جهته، أثنى د. البوسعيدي على جهود جمعية البر بالأحساء، وقال: "إن الجمعية بذلت جهوداً كبيرة في احتواء واستضافة المصابين وذويهم حيث تم الالتقاء بالمواطنين العمانيين وشعرنا بمدى الارتياح الذي يملأ نفوسهم من خلال المعاملة الطيبة والرعاية والاهتمام من فريق العمل بجمعية البر من لحظة وقوع الحادث".

وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على كافة الخدمات التي قدمت لمصابي الحادث من كافة المؤسسات الحكومية بالمملكة.